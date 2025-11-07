"العتيبي" لـ"سبق": التحول الرقمي ركيزة أساسية لرؤية 2030 والتنمية المستدامة

أكد مختص في الإعلام التنموي، أن التحول الرقمي أصبح اليوم ضرورة ملحّة لا خيارًا، مشيرًا إلى أنه يمثل حجر الزاوية في بناء حكومات ذكية واقتصادات مرنة ومجتمعات متقدمة.
وتفصيلا قال "سفر العتيبي" لـ"سبق" إن في المملكة، لعبت هيئة الحكومة الرقمية دورًا محوريًا في قيادة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.
وأضاف أن رؤية 2030 أولت التحول الرقمي أهمية كبرى لما له من دور في تحسين جودة الحياة وتيسير الخدمات وتعزيز الشفافية والكفاءة، موضحًا أن ذلك تجلّى في الجهود المكثفة لرقمنة الخدمات الحكومية وتمكين القطاعات من تبني الحلول التقنية الحديثة، وتطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى المملكة.
ولفت إلى أن الرقمنة تسهم في تحسين جودة التعليم عبر المنصات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ودعم الابتكار الاقتصادي، حيث يشكل التحول الرقمي أداة فعالة لتحقيق الأهداف الـ17 للأمم المتحدة.
وبالرغم من ذلك التقدم الملحوظ يوجد فجوات رقمية تتطلب معالجة، وتلعب المؤسسات المالية، خاصة البنوك وصناديق الاستثمار، دورًا اساسيًا في تمويل البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في قطاع التقنية، وتمكين الفئات الأقل حظًا من الوصول إلى الخدمات الرقمية.
وأشار سفر العتيبي، في تصريحاته، إلى أن هيئة الحكومة الرقمية أسهمت في وضع السياسات والمعايير التي تضمن توحيد الجهود الحكومية الرقمية، وتعمل على تمكين الجهات الحكومية من تطوير منصاتها بطريقة آمنة ومترابطة، تضمن للمواطن والمقيم تجربة رقمية سلسة وموثوقة.
ولفت إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن الرقمنة تسهم في تحسين جودة التعليم، وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية، ودعم الابتكار الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على البيئة.
وأضاف أنه من خلال التحول الرقمي يمكن جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات دقيقة تسهم في تصميم سياسات أكثر فعالية واستدامة.
وأكد المختص في الإعلام التنموي أن المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار تلعب دورًا جوهريًا في دعم وتمويل البنية التحتية الرقمية وتمكين الشركات الناشئة في قطاع التقنية، إضافة إلى دعم الفئات الأقل حظًا للوصول إلى الخدمات الرقمية؛ مما يعزز من تحقيق الشمول الرقمي ويقلل الفجوات بين المناطق والفئات الاجتماعية.
كما أشاد بملتقى الحكومة الرقمية الذي يُعد حدثًا سنويًا رائدًا يجمع المختصين والخبراء محليًا ودوليًا، لمناقشة أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح والتحديات، مؤكدًا أنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون وتقييم المنجزات واستشراف المستقبل.
واختتم "العتيبي": "لقد أصبح التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق تطلعات رؤية 2030 ودعم أهداف التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود التي تقودها هيئة الحكومة الرقمية وتكامل القطاعات المختلفة، تسير المملكة بخطى واثقة نحو بناء نموذج رقمي رائد إقليميًا وعالميًا يضع المواطن في قلب التنمية ويصنع المستقبل بثقة واستباقية.