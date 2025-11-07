"العتيبي" لـ"سبق": التحول الرقمي ركيزة أساسية لرؤية 2030 والتنمية المستدامة

ولفت إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينًا أن الرقمنة تسهم في تحسين جودة التعليم، وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية، ودعم الابتكار الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على البيئة.