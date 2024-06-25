محليات

الأفواج الأمنية بعسير تتصدى لتهريب 74,620 قرصًا محظورًا في محافظة الفرشة

مخالف حاول تهريبها قبل القبض عليه واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
الأفواج الأمنية بعسير تتصدى لتهريب 74,620 قرصًا محظورًا في محافظة الفرشة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الفرشة؛ لتهريبه (74,620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

دوريات الأفواج الأمنية

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