أمير الرياض: مُخطَّط مطار الملك سلمان الدولي يُعزِّز مكانة العاصمة لتكون بوابة للعالم

نوَّه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بإعلان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، وقال: "إن هذا المشروع يأتي امتدادًا للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها السعودية في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله-، ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله-. وسيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تعزيز الاقتصاد والسياحة والنقل في المنطقة، وسيعزز من مكانة العاصمة الرياض؛ لتكون بوابة للعالم، وجسرًا يربط الشرق والغرب".