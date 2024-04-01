رمضان في "بر الزنج".. هجرة ثم تأسيس مدن ولغة سواحلية أصلها العربية

ويُشكّل المسلمون في كينيا الآن نحو 35% من جملة السكان، أي ما يزيد على 8 ملايين مسلم، وينتشرون في القطاع الساحلي في مدن باتا ولامو ومالندي ومومباسا. كما ينتشرون في داخل كينيا وفي نيروبي وما حولها، كما ينتشرون في القطاع الكيني المجاور لحدود الصومال وأوجادين.