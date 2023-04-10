جرف ثلوج واستنفار لـ"المدني" و"المرور".. "هطولات الباحة".. تعليم عن بُعد وجامعة صامتة!

وأعلن تعليم الباحة تحويل الدراسة اليوم الإثنين "عن بُعد" عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة، كما أعلن التدريب التقني كذلك تعليق التدريب الحضوري للمتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات كافة للفترة الصباحية والمسائية في منشآت تقني الباحة بجميع محافظات منطقة الباحة، وتحويل التدريب "عن بُعد" اليوم الإثنين.