جرف ثلوج واستنفار لـ"المدني" و"المرور".. "هطولات الباحة".. تعليم عن بُعد وجامعة صامتة!

بدأت الأمطار تهطل بغزارة في عديدٍ من محافظات الباحة منذ ساعات السحر، وأعلن الدفاع المدني بمنطقة الباحة، رفع جاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة من جرّاء الأمطار الغزيرة التي يشهدها معظم محافظات المنطقة، وقام بنشر عدد من الدوريات والفرق الاستباقية.
وعملت الجهات ذات العلاقة على جرف الثلوج بآليات ثقيلة من الشوارع العامة ونقلها عبر شاحنات لخارج الطريق، كما كثّف مرور المنطقة من مراقبة الحركة المرورية أثناء هطول الأمطار في جميع محافظات الباحة.
وأعلن تعليم الباحة تحويل الدراسة اليوم الإثنين "عن بُعد" عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة، كما أعلن التدريب التقني كذلك تعليق التدريب الحضوري للمتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات كافة للفترة الصباحية والمسائية في منشآت تقني الباحة بجميع محافظات منطقة الباحة، وتحويل التدريب "عن بُعد" اليوم الإثنين.
فيما لم يصدر عن جامعة الباحة أيّ تفاعلٍ مع الحالة المطرية الحالية حتى ساعة تحرير المادة.