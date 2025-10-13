المملكة تتصدر المشهد الإنساني عالميًا باستراتيجيات شاملة للحد من الكوارث والأزمات

وتحتفي المملكة، اليوم الأحد، مع العالم باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الموافق 13 أكتوبر من كل عام، وهي المناسبة التي تعكس التزامها الإنساني المستدام في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والبيئية عبر مشاريع فاعلة واستجابات فورية.