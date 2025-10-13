المملكة تتصدر المشهد الإنساني عالميًا باستراتيجيات شاملة للحد من الكوارث والأزمات

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحد من آثار الكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم، يبرز دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كذراع استراتيجي يقود مبادرات نوعية ذات طابع إنساني وتنموي شامل.
وتحتفي المملكة، اليوم الأحد، مع العالم باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الموافق 13 أكتوبر من كل عام، وهي المناسبة التي تعكس التزامها الإنساني المستدام في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والبيئية عبر مشاريع فاعلة واستجابات فورية.
وتجاوزت جهود المملكة حدود العون الطارئ إلى بناء قدرات المجتمعات على النهوض من جديد، عبر منظومة مشاريع إغاثية وتدخلات نوعية في أكثر من 109 دول، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و206 ملايين دولار أمريكي، من خلال تنفيذ 3,786 مشروعًا إغاثيًّا وإنسانيًّا.
وفي هذا السياق، أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج الأمم المتحدة لمواجهة الكوارث البيئية، ومنها المساهمة في الحد من التلوث البحري الناتج عن تسرب النفط من الناقلة "صافر" في البحر الأحمر.
وخلال جائحة "كوفيد-19"، بادر المركز إلى تقديم مساعدات طبية ووقائية لعدد من الدول المتضررة، شملت أجهزة تنفس ومستلزمات صحية وبرامج استجابة مجتمعية عاجلة.
وفي كارثة زلزال سوريا وتركيا 2023، سارعت المملكة إلى تسيير جسور جوية، وإرسال فرق طوارئ طبية، وتقديم مساعدات عاجلة دعمت آلاف المتضررين.
كما أطلق المركز خلال سبتمبر 2025 قافلة مساعدات ضخمة من لاهور الباكستانية لمتضرري الفيضانات، تضمنت آلاف السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المتكاملة.
ولم تغب القضية الفلسطينية عن المشهد الإنساني السعودي، إذ واصل المركز جهوده لدعم الأشقاء في غزة، عبر جسور جوية وبحرية وعملية إسقاط جوي للمساعدات، إلى جانب إنشاء مخيم إيواء جديد في خان يونس استجابة لنداءات النازحين.
وفي الصومال، قدم المركز تدخلات عاجلة للحد من آثار الجفاف والمجاعة، شملت دعم برامج التغذية للأطفال، وتوفير مياه الشرب والمأوى للنازحين.
وتؤكد هذه الجهود الإنسانية أن المملكة تتبنى نهجًا تنمويًّا متكاملًا يعزز من قدرة الدول والشعوب المتضررة على تجاوز الأزمات، في مشهد إنساني يتجدد صداه عالميًا كل عام مع احتفال المجتمع الدولي بيوم الحد من مخاطر الكوارث.