"شؤون المسجد النبوي" تبذل جهودًا كبيرة لخدمة العلم والتعليم

أولت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالغ اهتمامها بالعلم والتعليم، لما فيه من أهمية كبيرة، ورسالة سامية، ليستفيد الفرد في دينه ودنياه، وتُرقّي المجتمع وتنميه، وتجعل للطالب سدًا من العلم والنور يحول بينه وبين الجهل.

وقد وفرت الوكالة أفضل المدرسين والكوادر لتدريس الطلاب على علوم شتى منها تعليم القرآن وتجويده، وعلوم السنة والسيرة النبوية، وحفظ المتون العلمية، وذلك لجميع شرائح الطلبة الأصحاء والمعاقين من الصم والبكم والمكفوفين.

وبلغ عدد المتوسط اليومي لحلقات العلوم القرآنية 734 حلقة، والمتوسط اليومي للمعلمين 734، كما بلغ المتوسط اليومي للطلاب 12553 طالباً، وعدد الإجازات المصدقة 103 إجازات، أما عدد المسجلين فبلغ 280 طالبًا، وعدد الحافلات 115 حافلة استفاد منها 2490 طالباً، وجميع ذلك موزع على الأقسام الآتية ( الحفظ، التلقين، المراجعة، والمراجعة المكثفة، الإجازات، الرسم العثماني، التجويد، التعليم عن بعد، الصم والبكم والمكفوفون)، وذلك من تاريخ 1444/6/22 إلى 1444/6/26.

كما بلغ عدد المعلمين في قسم السنة والسيرة النبوية 242 معلمًا، وعدد الحلقات 242 حلقة، كما بلغ عدد الطلاب 6270 طالبًا، وجميع ذلك موزع على أقسام (علوم التلقين، والحفظ، والمراجعة، والمراجعة المكثفة، والتعليم عن بعد، والصم والبكم والمكفوفون).

أما المتون العلمية فبلغ عدد معلميها وحلقاتها 242 معلمًا وحلقة، وعدد الطلاب 6006، وذلك من تاريخ 1444/6/22 إلى 1444/6/26.

كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية المسجد النبوي 72 مدرسًا، و 1100 طالب، و 31 كادراً إدارياً، وأيضاً تبلغ عدد الشعب 27 شعبة، و 146 مقرراً، و 5 أقسام علمية، ليصل عدد ساعات التعليم في الكلية 499 ساعة.

أما المعهد العلمي فيبلغ عدد أعضاء هيئة مدرسيه 31 معلمًا، و 733 طالباً، كما وصل عدد المقررات 26 مقررًا، في 15 شعبة، و قسمان للعلوم العلمية، و 17 كادراً إدارياً.

تأتي هذه الجهود المباركة بمعاينة وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والتوفير لكل السبل للعلم وأهله من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.