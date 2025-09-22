عبدالسلام الجبر: اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها إنجازات الوطن ونفخر بمستقبله

وأكد الجبر أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة البناء والنهضة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة، ونفخر بما ينتظرها من مستقبل واعد في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعزز في النفوس قيم الولاء والانتماء وتجدد العهد على مواصلة العمل لما فيه رفعة الوطن وتقدمه.