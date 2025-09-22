عبدالسلام الجبر: اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها إنجازات الوطن ونفخر بمستقبله

رفع الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجبر التجارية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وأكد الجبر أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة البناء والنهضة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة، ونفخر بما ينتظرها من مستقبل واعد في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعزز في النفوس قيم الولاء والانتماء وتجدد العهد على مواصلة العمل لما فيه رفعة الوطن وتقدمه.