وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل

ويسخّر الدفاع المدني السعودي التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان، وحمايته من المخاطر والحوادث، ورفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الإطفاء والإنقاذ، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وأنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الرقمية المحاكية للواقع، والتنبؤ بالمخاطر، كما تمثّل التطبيقات الرقمية نقلة نوعية في أداء المديرية العامة للدفاع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة العامة، وتقليل المخاطر قبل وقوعها، إضافة إلى استخدام "طائرة الدرون" المتطورة المزودة بنظام كشف جوي عن التسربات المشعة والمواد الكيميائية، و"طائرة الماتريكس" الاستطلاعية لرصد واستكشاف الحرائق، و"روبوت" مكافحة الحرائق المستخدم في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية.