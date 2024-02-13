"سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية

وتهدف رؤية المدينة إلى أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية، وستسهم في تحقيق أهداف "مسك" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل من خلال نشر الوعي حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب، إضافة إلى ما توفره المدينة من خدمات تسهم في خلق بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة.