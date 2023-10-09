مزاد مهرجان العلا للتمور.. تظاهرة اقتصادية وثقافية يقصدها المستثمرون من أنحاء العالم

وشكّلت زراعة النخيل وإنتاج التمور في واحة العلا جزءاً رئيساً من الحضارات والممالك القديمة التي نشأت على أرضها، بل تعدى دورها البقعة الجغرافية للوادي لتصبح مركزاً اقتصادياً مهماً على طرق التجارة القديمة، ومحطة رئيسة تتزود منها القوافل التجارية العابرة على دروب الحرير والبخور والتوابل، وهو ما تفسره النقوش الأثرية لأشجار النخيل على صفحات جبل عكمة، وقلائد التمر التي كشفت عنها الحفريات الأثرية التي عثر عليها في المدافن النبطية بالحِجر.