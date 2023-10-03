لأنه مستحيل على الكثيرين التأمين.. "القشقري" يطالب "الداخلية" بـ4 إجراءات لخفض التأمين على السيارات

ويعلق "القشقري" قائلاً: "هذه كلمة سواء حول هذه الغرامات المُستجِدّة لمقام الإدارة، إذ مع ارتفاع تكاليف المعيشة بصفة عامّة، ومنها تكاليف التأمين، يبدو من الصعب بل من المستحيل على كثيرٍ من أصحاب السيّارات التأمين على سيّاراتهم وتجديده كلّ سنة، وقد أصبحت سيّاراتهم تُشكّل عبئاً مالياً كبيراً عليهم، فهم قد اشتروها أصلاً بتمويل بنكي بعمولات كبيرة وأقساط شهرية مُرهقة، فضلاً عن تكلفة البنزين شبه اليومية، وتكاليف الصيانة، وليسوا كلّهم قادرين على تحمّل تكاليف التأمين التي تزيد على ألف ريال في الغالب، ولو عجزوا عن توفير تكلفة التأمين فتنتظرهم غرامة شهرية مقدارها ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ريال، أو غرامة سنوية مقدارها ٢٤٠٠ إلى ٣٦٠٠ ريال، سواء استخدموا سيّاراتهم أم لم يستخدموها، وهذا عبء ثقيل عليهم ولا أعلم هل إدارة المرور تشعر بمعاناتهم الإنسانية هذه؟".