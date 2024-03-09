جامعة الملك خالد تختتم أعمال "المؤتمر الدولي للطب التكميلي.. الفرص والتحديات"

وأضاف "عسيري"، أن واحدة من النقاط الإيجابية هي وجود ورش العمل التي تستهدف مجموعات مختلفة من المهتمين، بما في ذلك الصيادلة ومراكز معلومات الأدوية والسموم، مما يُسهم في نشر المعرفة والتوعية حول الطرق العلاجية البديلة؛ مشيرًا إلى أن حضور ممثلين من مختلف القطاعات، بما في ذلك العاملون في القطاع الصحي، يعكس الاهتمام المتزايد بالتكامل بين الطب الحديث والبديل؛ مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قِبل المركز الوطني للطب التكميلي وممثلين آخرين في تقديم المشورة والدعم في هذا النوع من الفعاليّات.