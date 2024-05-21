كابتن طيار يُحذِّر من خطورة عدم ربط حزام الأمان أثناء الجلوس بالطائرة في جميع الأوقات

وجاء تعليق الكابتن الغامدي على أهمية ربط حزام الأمان داخل الطائرة، وأنه يحفظك بعد حفظ الله طالما أنت جالس في مقعدك، ‏وأشار عبر منصة موقعه على منصة إكس إلى وفاة راكب وإصابة أكثر من 30 بعد دخول طائرة الخطوط السنغافورية من طراز بوينج 777 في مطب هوائي عنيف شمال شرق خليج البنغال مساء أمس، وكانت قادمة من لندن إلى سنغافورة، وقامت بهبوط اضطراري في مطار بانكوك مساء أمس. ‏