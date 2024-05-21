كابتن طيار يُحذِّر من خطورة عدم ربط حزام الأمان أثناء الجلوس بالطائرة في جميع الأوقات

كابتن طيار يُحذِّر من خطورة عدم ربط حزام الأمان أثناء الجلوس بالطائرة في جميع الأوقات
حذَّر الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي من خطورة عدم ربط حزام الأمان أثناء الجلوس في الطائرة في جميع الأوقات، وأكد أن المطبات الهوائية لا تضر الطائرة بأي حال من الأحوال، واصفًا إياها بأنها مقلقة، ولكن لا تسقط الطائرة، ولا تكسر أجنحتها، ولا تلحق بها أي أضرار.
ولفت إلى أن المطبات الهوائية قد تضر الراكب الذي لم يتلزم بربط الحزام، وقد تؤدي إلى وفاته.. مضيفًا بأن المطب الهوائي قد يكون مفاجئًا، وخلال ثانية يؤدي إلى ارتطام الراكب بالسقف.
وأشار إلى أن الركاب عليهم الاستمرار في ربط حزام الأمان حتى مع إعلان قائد الطائرة إطفاء إشارة ربط الأحزمة، وإنما التجول للحاجة والعودة لربط الحزام.
وجاء تعليق الكابتن الغامدي على أهمية ربط حزام الأمان داخل الطائرة، وأنه يحفظك بعد حفظ الله طالما أنت جالس في مقعدك، وأشار عبر منصة موقعه على منصة إكس إلى وفاة راكب وإصابة أكثر من 30 بعد دخول طائرة الخطوط السنغافورية من طراز بوينج 777 في مطب هوائي عنيف شمال شرق خليج البنغال مساء أمس، وكانت قادمة من لندن إلى سنغافورة، وقامت بهبوط اضطراري في مطار بانكوك مساء أمس.
وأضاف الغامدي: قد نصادف تقلبات جوية مفاجئة في أي لحظة، ولا نستطيع التنبؤ بها، ولا حتى نظام رادار الطائرة يلتقطها لتحذيرنا. ناصحًا المسافرين بأن يتركوا أحزمتهم مربوطة طيلة جلوسهم أو نومهم، حتى ولو أطفأ الكابتن إشارة ربط الأحزمة؛ وذلك لسلامتكم.