عزنا_بطبعنا .. ماهو الطبع الذي نعتز به ؟

جاء شعار اليوم الوطني الـ95 حاملاً معنى عزّة لا تُقاس بمال ولا جاه، بل تُقاس بالطباع الأصيلة التي ميّزت المجتمع السعودي منذ القدم، وجعلت أبناءه يعتزون بهويتهم وقيمهم.
وتضمن الشعار "عزنا بطبعنا" ليؤكد قيم : الكرامة، الصدق والأمانة، الكرم والجود، الشجاعة، الوفاء، والتواضع.
ولم تقتصر هذه القيم على عامة الشعب السعودي ومخالطيهم من المقيمين ، بل تجسدت في قادة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.
ملوك المملكة وصفاتهم البارزة :
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (المؤسس): عُرف بالشجاعة والإقدام، وبُعد النظر، ووحّد الكلمة والصفوف.
الملك سعود بن عبدالعزيز: اشتهر بالكرم والجود، واهتم بالتوسع العمراني والخدمات، وكان قريبًا من الناس.
الملك فيصل بن عبدالعزيز: عُرف بالحزم والمواقف السياسية التاريخية، ونصرة القضايا الإسلامية، مع حياة بسيطة وزاهدة.
الملك خالد بن عبدالعزيز: اتسم بالطيبة والتواضع، وكان محبوبًا من الشعب بشكل واسع.
الملك فهد بن عبدالعزيز: عُرف بالحزم والإدارة القوية، وأسهم في تطوير التعليم والبنية التحتية، ولقب بـ “خادم الحرمين الشريفين”.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز: لُقب بـ “ملك الإنسانية”، عُرف بحب الشعب والإصلاحات الاجتماعية والتعليمية، وكان قريبًا من المواطنين.
الملك سلمان بن عبدالعزيز : تميّز بالحزم والعزم، والحكمة المتوارثة من خبرته الطويلة، والوفاء للأمانة التاريخية وحماية الوطن.
ومنذ عهد المؤسس وحتى اليوم، بقيت القيم الأصيلة هي سر قوة المملكة ووحدتها ، فالعزّة ليست مجرد شعار، بل هي سلوك وواقع، يجمع بين القيادة والشعب تحت راية واحدة.