عزنا_بطبعنا .. ماهو الطبع الذي نعتز به ؟

ومنذ عهد المؤسس وحتى اليوم، بقيت القيم الأصيلة هي سر قوة المملكة ووحدتها ، فالعزّة ليست مجرد شعار، بل هي سلوك وواقع، يجمع بين القيادة والشعب تحت راية واحدة.