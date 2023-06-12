"لتبقى": اختيار ثلاجة النطاق الأخضر يوفر 65% من الطاقة

شددت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى"، على أهمية اتباع سلوكيات معينة في التعامل مع الأجهزة الكهربائية داخل المنازل.
وقالت الحملة إن الالتزام بهذه السلوكيات من شأنه أن يوفر كثيراً من الطاقة المستهلكة، وفي الفواتير الخاصة بها.
ونصحت "لتبقى" عند شراء ثلاجة جديدة، باختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر، بحسب بطاقة كفاءة الطاقة، مشيرة إلى أن نسبة وفر الطاقة في الثلاجة ذات النطاق الأخضر تصل إلى 65%.
ونبّهت الحملة إلى أهمية اختيار مكان مناسب لوضع الثلاجة، بعيداً عن كل مصادر الحرارة، مثل الشمس أو السخان أو البوتجاز، لما لها من سلبيات على درجة البرودة في الثلاجة، حيث تفقدها، ما يدفع الثلاجة إلى العمل فترات أطول لتعويض ما فقدته.
وأشارت الحملة أيضاً إلى أهمية اختيار ثلاجة بحجم يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، وقالت إن اختيار ثلاجة كبيرة، لعدد أفراد قليل، فيه هدر كبير للطاقة الكهربائية.
وطالبت الحملة أيضاً بالتأكد من إغلاق باب الثلاجة، لمنع تسرب البرودة.