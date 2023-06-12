"لتبقى": اختيار ثلاجة النطاق الأخضر يوفر 65% من الطاقة

ونبّهت الحملة إلى أهمية اختيار مكان مناسب لوضع الثلاجة، بعيداً عن كل مصادر الحرارة، مثل الشمس أو السخان أو البوتجاز، لما لها من سلبيات على درجة البرودة في الثلاجة، حيث تفقدها، ما يدفع الثلاجة إلى العمل فترات أطول لتعويض ما فقدته.