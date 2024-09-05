"أسس العقار" تقيم ملتقى الوسطاء العقاريين الأول من نوعه على مستوى المملكة

أقامت شركة "أسس العقار" ملتقىً نوعيًّا ضمن مساعيها الرامية إلى المساهمة الفاعلة في دعم الكفاءات الوطنية الشابة من أبناء المملكة.
ونظرًا لكون "أسس" ذات حظوة بين شباب المجتمع وسبّاقة دومًا نحو المبادرات الاستثنائية؛ فقد عملت على جمع الوسطاء العقاريين في حفل أقيم بحضور رئيس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن ماجد الماجد.
وتهدف "أسس" من هذا الملتقى إلى تعريف الوسطاء بأحدث توجهاتها العقارية، إضافة إلى تمكينهم ببرامج تدريبية ومهنية تسهم في تحسين أدائهم المهني، وترفع من امتثالهم لأهم السياسات والتشريعات الموضوعة من قِبَل الهيئة العامة للعقار.
وفي هذا الجانب صرّح نائب الرئيس للتنفيذي للتسويق والمبيعات "الأستاذ أنس بن ماجد الماجد"، بأننا في "أسس" مستمرون في دعم الخطط التنموية لرؤية المملكة 2030، والتي أحد أهم أصولها هو المواطن السعودي، ونسعد اليوم بتقديم فرص استثنائية لأبناء المملكة من خلال تمكينهم بمهارات مهنية تساعدهم في قيادة المشهد العقاري، مع مراعاة جميع الجوانب التنظيمية ذات العلاقة من قِبَل الهيئة العامة للعقار.
الجدير بالذكر أن "أسس" تؤكد استمرارها في إقامة ملتقيات ومبادرات نوعية لإثراء المشهد في القطاع العقاري السعودي؛ لا سيما وأنه الملاذ الآمن في الاستثمار.
ويمكن للوسطاء العقاريين التسجيل عبر الرابط التالي:
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