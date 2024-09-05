"أسس العقار" تقيم ملتقى الوسطاء العقاريين الأول من نوعه على مستوى المملكة

وفي هذا الجانب صرّح نائب الرئيس للتنفيذي للتسويق والمبيعات "الأستاذ أنس بن ماجد الماجد"، بأننا في "أسس" مستمرون في دعم الخطط التنموية لرؤية المملكة 2030، والتي أحد أهم أصولها هو المواطن السعودي، ونسعد اليوم بتقديم فرص استثنائية لأبناء المملكة من خلال تمكينهم بمهارات مهنية تساعدهم في قيادة المشهد العقاري، مع مراعاة جميع الجوانب التنظيمية ذات العلاقة من قِبَل الهيئة العامة للعقار.