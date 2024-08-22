تفاعلًا مع "سبق".. معدات البلدية تباشر فتح طريق قرية "الحناضي" بالمخواة

باشرت معدات بلدية محافظة المخواة، اليوم، العمل في فتح طريق قرية الحناضي؛ تفاعلًا مع خبر "سبق" بعنوان "شاهد.. طالب يعبر الوادي سيرًا على الأقدام يوميًّا للذهاب إلى مدرسته".
وفي سياق متصل، بيّن المواطن بندر جمعان العمري أحد سكان القرية أن هذا الطريق الوحيد الآمن الذي يستخدمه السكان للذهاب والإياب؛ لقضاء حوائجهم، وكذلك طلاب المدارس، لكنه وعر وضيق تسلكه السيارات الصغيرة بصعوبة، أما الكبيرة وحافلات الطلاب فلا يمكنها الوصول للقرية، مؤكدًا أنه سبق وأن تقدم بعدد من المطالبات لتعبيد الطريق لكنها لم تُجْدِ نفعًا.
وأضاف: نناشد أمير المنطقة ووزير البلديات والإسكان التوجيه باعتماد سفلتة طريق القرية الذي قد لا يتجاوز طوله 900م، حتى لا تعزل السيول والأمطار الأهالي عن الوصول للطريق العام.