تفاعلًا مع "سبق".. معدات البلدية تباشر فتح طريق قرية "الحناضي" بالمخواة

وفي سياق متصل، بيّن المواطن بندر جمعان العمري أحد سكان القرية أن هذا الطريق الوحيد الآمن الذي يستخدمه السكان للذهاب والإياب؛ لقضاء حوائجهم، وكذلك طلاب المدارس، لكنه وعر وضيق تسلكه السيارات الصغيرة بصعوبة، أما الكبيرة وحافلات الطلاب فلا يمكنها الوصول للقرية، مؤكدًا أنه سبق وأن تقدم بعدد من المطالبات لتعبيد الطريق لكنها لم تُجْدِ نفعًا.