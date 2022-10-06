روائيون يُقيّمون تجربة المرأة في أدب الجريمة بـ"كتاب الرياض"

من زاويتها، ذكرت الدكتورة هدى المطلق، أنها مارست الكتابة في أدب الجريمة، وتخصصت في الأدب العربي كذلك، وقالت: نعم أكتب في الأدب العربي لكن يندر وجود كاتبات في أدب الجريمة؛ لعدة أسباب أهمها أن الجريمة عمومًا وطرق التعامل معها مرتبطة برجال الشرطة والقضاة، وكل ذلك بعيد كل البعد عن النساء وأعني هنا الوطن العربي بشكل عام، مشيرةً إلى أن الأدب ليس سوى انعكاس للواقع، مفصحة عن رغبتها في وجود نساء متخصصات في أدب الجريمة، خصوصًا أن الإثارة والتشويق سمة من سمات المرأة التي هي أبرز العناصر التي يتكوّن منها أدب الجريمة