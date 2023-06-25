ياسر الدوسري خطيباً لعيد الأضحى بالحرم المكي وآل الشيخ بالمسجد النبوي

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على قيام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري؛ بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بالمسجد النبوي لهذا العام ١٤٤٤هـ، وذلك بناءً على ما اقترحته وكالتا شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.