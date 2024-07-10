لتنميتهم بشكل شامل ومتوازن.. "المواصفات" تطلق مواصفة بيئة الطفولة المبكرة

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية سارة المهيدب، بالتعاون المثمر مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مؤكدةً أن هذه المواصفة ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مما يعزز من فرص تنمية الأطفال بشكل شامل ومتوازن، مشيرةً إلى حرص الهيئة على تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية بالمملكة.