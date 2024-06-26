جامعة جدة تبتكر جهازًا يكشف الحالات المبكرة للولادة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ويعمل الابتكار الطبي على توفير مراقبة صحية مستمرة؛ مما يقلل من زيارات المستشفى، ويضمن تنبيهات فورية للرعاية الطبية الفورية؛ حيث يستخدم التكنولوجيا المتقدمة، عبر مستشعرات الموجات فوق الصوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان دقة عالية وتقليل الإنذارات الكاذبة، والمراقبة عن بُعد؛ بإتاحة متابعة حالة المريض للمهنيين الصحيين عبر تطبيقات الهواتف المحمولة؛ مما يقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمستشفى، إضافة لكونه واجهة سهلة الاستخدام؛ حيث يتيح للنساء الحوامل مراقبة مستويات السائل الأمنيوسي بسهولة في المنزل.