بالفيديو.. توقعات بأن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بعقود تصل لـ181.5 مليار دولار
تسير المملكة العربية السعودية بخُطى ثابتة -وفقًا لوكالة بلومبيرغ- لتصبح أكبر سوق للبناء في العالم بعقود تصل إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية 2028. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% عن مستويات عام 2023.
ويعود هذا النمو إلى مبادرة رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، وإصلاح البنية التحتية للبلاد، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.
ومنذ إطلاق هذه المبادرة قبل 8 سنوات أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تزيد على 1.25 تريليون دولار، تشمل العقارات السكنية والعديد من المشاريع الضخمة؛ لتحويل المشهد الاقتصادي، واستيعاب العدد المتزايد من السكان، والتدفق المتوقع للسياح الأجانب.
وفي عام 2021 منحت السعودية عقود بناء بقيمة تزيد على 140 مليار دولار، مع تركز جزء كبير من هذه المشاريع في العاصمة الرياض.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض تطورًا كبيرًا في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، وبطولة كأس العالم عام 2034.
وتهدف السعودية إلى زيادة عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030 وفقًا للمصدر نفسه؛ وهو ما يزيد الطلب على مشاريع البنية التحتية والسكنية الواسعة.