بالفيديو.. توقعات بأن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بعقود تصل لـ181.5 مليار دولار

ومنذ إطلاق هذه المبادرة قبل 8 سنوات أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تزيد على 1.25 تريليون دولار، تشمل العقارات السكنية والعديد من المشاريع الضخمة؛ لتحويل المشهد الاقتصادي، واستيعاب العدد المتزايد من السكان، والتدفق المتوقع للسياح الأجانب.