تعليق الدراسة الحضورية بكليات جامعة الحدود الشمالية والتقني برفحاء

وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية في كلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، وتحويلها كذلك إلى "عن بُعد"، حفاظًا على سلامة المتدربين ومنسوبي المنشآت التدريبية.



ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطط الاحترازية المتبعة لمواجهة الحالات الجوية، والتأكيد على أهمية السلامة العامة في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة.