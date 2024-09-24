لـ"رياض نابضة بالحياة".. تعرف على تفاصيل عقود الـ6 مليارات ريال لرفع جودة الطرق

وبحسب ما أعلنته الأمانة: تهدف العقود لرفع جودة الطرق وتحسينها، والارتقاء بتجربة التنقل الآمن داخل المدينة والوصول بها إلى مستوى متقدّم للمعايير العالمية لقياس جودة الطرق، مع تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة واستدامتها، وتشمل أعمال التأهيل والسفلتة، عبر تحسين شبكة الطرق، وأعمال تمتدّ مراحلها حتى عام 2028م، وسيُنفّذ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية؛ لخدمة السكان وزوّار المدينة.