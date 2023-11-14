للـ 24 ساعة المقبلة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وأضاف المركز، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية.