"غنامية الرياض".. طلاب يبحثون عن ثانوية والمرضى يحلمون بـ "مركز صحي"

يعاني حي الغنامية أحد أقدم أحياء الرياض، الواقع بين الحائر والأحياء الجنوبية من العاصمة، من نقص الخدمات الضرورية ومنها المدارس الثانوية والمركز الصحي.
بينما يلجأ السكان إلى الأحياء الأخرى البعيدة؛ لكونه حيًا مستقلًا منفصلًا عن بقية الأحياء يقع على ضفاف وادي حنيفة.
وقال سكان الحي العاصمي لـ"سبق": إنهم يضطرون إلى التوجه بأبنائهم وبناتهم إلى مدارس، ومرضاهم إلى مراكز صحية، تقع على مسافات بعيدة في أحياء بعيدة.
وأوضحوا أن الحي توسع وأصبح أكبر كثافة سكانية من قبل، لافتين إلى أنه حاليًا بحاجة ماسّة إلى ثانوية بنين وبنات ومركز صحي لخدمة السكان.
وتابعوا: ما يميز حي الغنامية ويجعله بحاجة لهذه الخدمات هو انفصاله عن بقية الأحياء، وليس هناك أي حي مجاور له به مدارس ثانوية أو مركز صحي.
وأشاروا إلى أنهم يضطرون لتسجيل أبنائهم في مدارس بأحياء الشفا والعزيزية والحائر، وأيضًا عند البحث عن مركز صحي؛ ما يكبدهم معاناة كبيرة يومية.
وناشدوا وزارة التعليم فتح ثانويات "بنين وبنات" ووزارة الصحة باستحداث مركز صحي، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها حيهم "العاصمي".
وكانت إدارة تعليم الرياض، قد أعلنت العام الماضي، افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
وأشارت إلى استفادة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من المباني الجديدة، التي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.