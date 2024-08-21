"غنامية الرياض".. طلاب يبحثون عن ثانوية والمرضى يحلمون بـ "مركز صحي"

وأشارت إلى استفادة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من المباني الجديدة، التي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.