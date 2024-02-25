شاهد.. ‏خيمة ثقافية في مهرجان "جادة الإبل" بـ"حائل"

خصّص نادي الإبل خيمة ثقافية في مهرجان "جادة الإبل" بحائل، احتوت على أقسام مختلفة لإطلاع الزائر على سفينة الصحراء.
وتتضمّن تلك الأقسام التعريف بـ"الإبل في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأسماء الإبل وسلالاتها، وسلالات الإبل الوافدة، ومن عجائب خلق الإبل".
كما احتوت الخيمة على صور نتائج مسابقة "عز لأهلها" التي نظمها مهرجان الملك عبد العزيز بالصياهد.
وخصّص النادي مسرحًا داخل الخيمة للبرنامج الثقافي للجادة، والذي تنوّعت به الفقرات المتخصصة في الإبل وثقافة ملاكها.
"سبق" تجوّلت عصر اليوم الأحد، بالخيمة، ورصدت صورًا متنوعة للأقسام داخلها.