نيابة عن ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

وتنعقد القمة خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض، يصاحبها معرض تشارك فيه أكبر الجهات والشركات الصحية والتقنية والصناعية والاستثمارية، كما ينعقد على هامش فعاليات القمة عدد من الجلسات الحوارية والتشاورية، بالإضافة إلى انعقاد "المنتدى السعودي للاستثمار في التقنية الحيوية"، الذي يعدّ جزءًا من النشاط الرئيس في هذه القمة العالمية؛ بهدف تقديم مجموعة من المبادرات، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والعلماء والباحثين في مجال التقنية الحيوية للتواصل مع كبار المستثمرين، وعرض ابتكاراتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية لإيجاد قنوات استثمار فعالة يمكنها تحويل الأفكار الرائدة إلى واقع ملموس.