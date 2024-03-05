أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد أحيانًا تشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية وتوقعات الأمطار، إلى انحسار فرص الأمطار تدريجيًّا خلال الساعات القادمة، بحيث يكون الطقس مستقرًّا وباردًا نسبيًّا إلى بارد في مختلف المناطق، ومعتدلًا على سواحل البحر الأحمر، كما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة مع ساعات فجر وصباح اليوم الثلاثاء.