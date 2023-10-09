للتقدم في تحقيق أهدافها المناخية..المملكة تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيُّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وبما يحقّق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.