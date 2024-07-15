"بر جدة" تصدر تقريرين لقياس الأثر المجتمعي لمشروعي الغسيل الكلوي ودور الضيافة

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي "إن إصدار هذين التقريرين يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وأهدافها المنطلقة من رؤيتها التي تستهدف تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام" وأكد أن "نتائج الدراستين تعكس القيمة المضافة للاستثمار الاجتماعي، وستكون حافزاً لنا للارتقاء بخدماتنا مع تطلعنا المستمر الى تحفيز الداعمين لهذين المشروعين الحيويين.. وهو ما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ركزت على القطاع غير الربحي باعتباره أحد محركات النمو، مبيناً أن مشاريع الإسناد الحكومي الموجهة الى هذا القطاع إنما تستهدف تعظيم أثره من خلال علاقة تعاقدية يتم من خلالها تنفيذ وتشغيل خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع، وهو ما يجسد القيمة المضافة التي يحملها القطاع غير الربحي في ظل دوره الملموس في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".