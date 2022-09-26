موجة غبار متزايدة على الطائف.. والمستشفيات تستعد لاستقبال الحالات الطارئة

وفي التفاصيل، أوصى الناطق الإعلامي باسم صحة الطائف، سراج الحميدان، المصابين بمرض الربو، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال استخدام الأدوية الوقائية، واتباع إرشادات الطبيب بدقة، والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وإغلاق النوافذ في المنزل جيداً، والبقاء في المنزل وعدم مغادرته في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة مع وضع الكمامات الطبية.