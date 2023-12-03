"البلدية والإسكان" تبرم اتفاقية تعاون مع "سار" لتسريع معالجة بلاغات البنية التحتية

وأضاف العتيبي: "تهدف الاتفاقية إلى تسهيل معالجة البلاغات التي تصل إلى الوزارة والمتعلقة بالبنية التحتية داخل النطاق العمراني، وتحقيق سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها وجودتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في معالجة البلاغات، والعديد من الأحكام العامة الأخرى التي ستسهم في تنظيم سير العمل، وضمان تحقيق أفضل النتائج في معالجة البلاغات".