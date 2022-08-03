في ثاني أيامه.. مهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير يواصل استقبال الزائرين

ويستمر المهرجان حتى الخميس القادم، ويحظى باهتمام من قِبَل الوزارة وأمير المنطقة وبالتعاون من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بينما يبدأ يوميًّا من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.