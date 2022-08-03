في ثاني أيامه.. مهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير يواصل استقبال الزائرين

يتواصل توافد الزائرين لمهرجان العنب والفواكه الموسمية في الماوين، والاستمتاع بالتسوق من منتجاتٍ لمزارع وطنية ومزارعين سعوديين، ويتوافد الزائرون بكثافة للمهرجان في يومه الثاني على التوالي.
ويعرض 35 مزارعًا، العنب بأنواعه، والفواكه الموسمية مثل الرمان والخوخ والتين بأنواعها التي تُزرع في المنطقة.
وكان المهرجان قد انطلق أمس برعاية أمير عسير ورئيس هيئة تطويرها تركي بن طلال وحضور أسر شهداء الواجب والوطن؛ في بادرة تقدير لهم، بجانب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورئيس مركز بلحمر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى.
ويستمر المهرجان حتى الخميس القادم، ويحظى باهتمام من قِبَل الوزارة وأمير المنطقة وبالتعاون من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بينما يبدأ يوميًّا من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.
ويبرز في المهرجان مزارعون من كبار السن وآخرون من الشباب، جميعهم وجدوا فرصة لتسويق منتجاتهم ذات الجودة العالية.
وطالب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، السائحين والمواطنين وكل مَن يحب المنتجات الوطنية من العنب والفاكهة، بزيارة المهرجان والاطلاع على كفاءة المزارع السعودي وتشجيع الإنتاج الوطني المميز.
وأشاد "الويمني" بالاهتمام الكبير من قِبَل أمير المنطقة ووزير البيئة والمياه والزراعة وكافة مسؤولي الوزارة، وتعاون الجهات الحكومية، بفاعلية لإنجاح المهرجان.
وأشار إلى أن المهرجان يعني الشيء الكثير للمزارع وكذلك الزوار، وفرصة ثمينة لتسويق المنتجات وانتشار المُزارع المواطن.