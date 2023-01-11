"التعليم" لـ"سبق": مبادرة المسرح المدرسي تستهدف 25 ألف معلم ومعلمة

أعلنت "هيئة المسرح والفنون الأدائية" بوزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم عن إطلاق "مبادرة المسرح المدرسي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمسرح الرئيسي بمقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور كل من الدكتور محمد المقبل، وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، سلطان البازعي.
وتهدف مبادرة المسرح المدرسي إلى تمكين وتطوير منظومة داعمة للمواهب الوطنية في القطاع المسرحي، من خلال تنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى المعلمين والمعلمات في المملكة، لتمكينهم من الإشراف على النشاط المسرحي وتدريب الطلاب والطالبات، وتحقيق حراك ونشاط مسرحي مدرسي لإنشاء جيل يهتم بالمسرح.
وأوضح الدكتور محمد المقبل، وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية لـ"سبق" أن "إطلاق مبادرة المسرح المدرسي تعد أول فعاليات ومبادرات إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم قبل أسبوعين، لتعزيز القدرات الثقافية ودعم المواهب وتوفير بيئة تعليمية إبداعية مُحفّزة عند الطلاب والطالبات، واليوم نبدأ في جني أولى ثمار هذه الإستراتيجية".
وأضاف المقبل "تتلخص هذه المبادرة في كيفية توطين المسرح المدرسي بحيث تكون ثقافة داخل المدرسة ويكون لها دور في بناء القدرات الثقافية لدى الطلاب والطالبات، بحيث يكون لديهم القدرة على اكتساب الثقافة الوطنية، والاعتزاز بالموروث الثقافي السعودي، وقدرة في بناء شخصيتهم في الإلقاء والتحدث وداعمة للمنهج التعليمي بحيث يكون لهذه النشاطات دور في صقل مواهبهم الإبداعية من خلال شراكة مع هيئة المسرح ووزارة الثقافة وشريك دولي هو جامعة موناش، التي تعتبر من أفضل الجامعات في إعداد الخبرة في المسرح المدرسي واكتشاف وصقل المواهب".
وكشف وكيل وزارة التعليم أن المبادرة سوف تستهدف 25 ألف معلم ومعلمة خلال 3 سنوات، موضحاً بأن الهدف الأبعد من ذلك هو تمكين المعلمين والمعلمات من تطوير قدرات ومهارات الطلاب والطالبات ليصبح المسرح المدرسي جزءاً من الأنشطة المدرسية والطلابية.
ولفت إلى دور إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم في دعم المواهب، وتوفير بيئة تعليمية إبداعية مُحفّزة، وتعزيز وبناء القدرات الثقافية عند الطلاب والطالبات وهي متضامنة مع برنامج تنمية القدرات الطلابية.