"التعليم" لـ"سبق": مبادرة المسرح المدرسي تستهدف 25 ألف معلم ومعلمة

وأضاف المقبل "تتلخص هذه المبادرة في كيفية توطين المسرح المدرسي بحيث تكون ثقافة داخل المدرسة ويكون لها دور في بناء القدرات الثقافية لدى الطلاب والطالبات، بحيث يكون لديهم القدرة على اكتساب الثقافة الوطنية، والاعتزاز بالموروث الثقافي السعودي، وقدرة في بناء شخصيتهم في الإلقاء والتحدث وداعمة للمنهج التعليمي بحيث يكون لهذه النشاطات دور في صقل مواهبهم الإبداعية من خلال شراكة مع هيئة المسرح ووزارة الثقافة وشريك دولي هو جامعة موناش، التي تعتبر من أفضل الجامعات في إعداد الخبرة في المسرح المدرسي واكتشاف وصقل المواهب".