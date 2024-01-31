لتجنب النصب والاحتيال.. "التجارة": تقديم البلاغات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية

نصحت وزارة التجارة بضرورة التأكد من تقديم البلاغات عبر قنواتها الرسمية (تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم 1900)، محذرة من أنه لا توجد مواقع إلكترونية مختصة بذلك، لتفادي التعرض للنصب والاحتيال.
وأكدت الوزارة أنها لا تطلب أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو كلمات المرور ورمز التحقق، ولا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات خارجية؛ مشددة على ضرورة تجنب التعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث قد تنقل الضحية إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.
ودعت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم إلى إمكانية تحميل تطبيق "بلاغ تجاري" عبر