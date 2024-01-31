لتجنب النصب والاحتيال.. "التجارة": تقديم البلاغات لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية

وأكدت الوزارة أنها ⁠لا تطلب أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو كلمات المرور ورمز التحقق، و⁠لا تشترط تحميل برامج أو تطبيقات خارجية؛ مشددة على ضرورة تجنب التعامل مع روابط مزيفة في محركات البحث قد تنقل الضحية إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة.