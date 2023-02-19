"إحكام‬⁩": مهلة 30 يومًا لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقًا ومنها السداد

وتشترط قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات: أن يكون العقار محلّ طلب التملك قد أُحْيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم "21679" في 9-11-1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5-5-1444هـ، كما تشترط أيضًا ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.