"إحكام‬⁩": مهلة 30 يومًا لاستكمال الطلبات المرفوعة سابقًا ومنها السداد

نوّهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" لأصحاب الطلبات التي تم تقديمها سابقًا على المنصّة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة؛ إلى ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخه؛ وذلك للطلبات المقدّمة على منصة إحكام قبل تاريخ 5-5-1444هـ.
وعلمت "سبق" أن منصة "إحكام" أرسلت رسائلَ إلى عددٍ من المواطنين تحثّهم فيها على السداد واستكمال الإجراءات.
وبيّنت "إحكام" أنها خصّصت مجموعةً من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات، التي بدأت بتاريخ 5-5-1442هـ؛ حرصًا على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملُّك، والردّ على كافة الاستفسارات، وتلقّي الملاحظات من خلال: مركز التواصل الموحد على الرقم "920035544"، وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات "إحكام" أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملُّك العقارات قبل نحو ثلاثة أشهر، فيما أغلقت استقبال طلبات السداد في تاريخ 4-6-1444هـ.
وأكّدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبتّ فيها حتى تاريخ 10-8-1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكليّة المتعلّقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم "أ/ 218" في 25-03-1441هــ، ومعالجتها نظامًا.
وتشترط قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات: أن يكون العقار محلّ طلب التملك قد أُحْيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم "21679" في 9-11-1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5-5-1444هـ، كما تشترط أيضًا ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.
وأشارت "إحكام" إلى أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأيٍّ من المشروعات التنموية الأخرى.