أكاديمية طويق.. 60 شراكة عالمية لتأهيل الكوادر الوطنية في 10 مجالات تقنية ورقمية

وعلى الرغم من العمر القصير لأكاديمية طويق التي تأسست في شهر أغسطس من عام 2019، وواجهت حينها العديد من التحديات مع دخول جائحة كورونا؛ إلا أنها استطاعت تطويع التقنية في تقديم الدورات الافتراضية "عن بُعد" لتنطلق بعدها برحلة تحقيق الإنجازات في المعسكرات الحضورية؛ وإبرام أكثر من 60 شراكة عالمية؛ وفي مقدمتها شركة Google، وشركة Microsoft، وشركة IBM، وشركة Apple، وشركة Meta، وشركة Amazon، وشركة Alibaba Cloud.