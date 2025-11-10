تأجيل مفاجئ وخطأ في التواريخ.. متقدمون يشتكون غياب الجاهزية في برامج "جامعة شقراء" المدفوعة

ارتباك واسع بين المتقدمين

عدد من المتقدمين أبدوا استياءهم من الأسلوب الذي تم به التأجيل، مؤكدين أن غياب التوضيح الرسمي أحدث حالة من الارتباك، خصوصًا أن كثيرين منهم كانوا قد أعدوا وثائقهم وأوراقهم استعدادًا للتسجيل، قبل أن يصطدموا برسالة على موقع الجامعة تفيد بتأجيل فتح البوابة “حتى إشعار آخر”.