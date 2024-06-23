مدينة الحجاج في أبو عجرم تودع الحجاج العابرين إلى العراق

وحطت قوافل الحجاج في المدينة التي تعد محطة استراحة لهم، وتقدّم مختلف الخدمات تحت إشراف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، وبتكاملٍ من الجهات الحكومية المختلفة، منها وزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للأوقاف، وأمانة المنطقة ممثلة ببلدية أبو عجرم و"الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمات وزارة الصحة، وتجمُّع الجوف الصحي عبر العيادات الميدانية، والهلال الأحمر السعودي، والجهات الأمنية، والمتطوعين من قطاعات غير ربحية من الجمعيات في المنطقة؛ منها جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين.