معهد الإدارة يطلق المنصة الإلكترونية لـ"مؤشرات التوازن بين الجنسين" ويوقع مع "أوراكل"

ضِمن مشاركة معهد الإدارة العامة في فعاليات مؤتمر ومعرض "ليب الدولي" في نسخته الثالثة 2024، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، أعلن مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان عن إطلاق المعهد للمنصة الإلكترونية لمرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين "نسخة تجريبية"، وسيتم من خلالها استعراض أكثر من 85 مؤشرًا محليًّا ودوليًّا في مجال التوازن بين الجنسين؛ بهدف المساهمة في دعم متخذي القرار بما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور بندر السجان: "ضِمن استراتيجية معهد الإدارة العامة في مواكبة مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 -لا سيما في مجالات التقنية والتحول الرقمي- أطلق المعهدُ المنصة الإلكترونية لمرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين؛ للمساهمة في دعم متخذي القرار في مجال المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وفي تحديد حجم التفاوت بينهما في بيئة العمل، والكشف عن المعوقات والفجوات الراهنة، وتحديد أساليب المعالجة، من خلال تقديم الإحصائيات والتقارير المبنية على البيانات المصنفة حسب الجنس؛ مما يسهم في خلق بيئة متوازنة لتعزيز القدرة على التأثير الإيجابي لكلا الجنسين في الإنتاجية والعمل".
وأضاف: "لقد تم بناء هذا المرصد من خلال منهجية عملية دقيقة بعد الاطلاع على أكثر من (18) تجربة وممارسة دولية في هذا المجال، ومشاركة أكثر من (400) مشارك وخبير محلي ودولي".
وفي ذات السياق وقّع معهد الإدارة العامة مذكرة تفاهم في مجالات التقنية مع شركة "أوراكل سيستمز ليمتد" بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي، وكمبادرة تسهم في تطوير الأنظمة المالية والإدارية، وقد قام بالتوقيع عن المعهد سعادة الدكتور ياسر هوساوي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة، وسعادة الأستاذة رهام الموسى، مدير عام شركة "أوراكل" في المملكة.