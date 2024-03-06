معهد الإدارة يطلق المنصة الإلكترونية لـ"مؤشرات التوازن بين الجنسين" ويوقع مع "أوراكل"

وبهذه المناسبة، قال الدكتور بندر السجان: "ضِمن استراتيجية معهد الإدارة العامة في مواكبة مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 -لا سيما في مجالات التقنية والتحول الرقمي- أطلق المعهدُ المنصة الإلكترونية لمرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين؛ للمساهمة في دعم متخذي القرار في مجال المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وفي تحديد حجم التفاوت بينهما في بيئة العمل، والكشف عن المعوقات والفجوات الراهنة، وتحديد أساليب المعالجة، من خلال تقديم الإحصائيات والتقارير المبنية على البيانات المصنفة حسب الجنس؛ مما يسهم في خلق بيئة متوازنة لتعزيز القدرة على التأثير الإيجابي لكلا الجنسين في الإنتاجية والعمل".