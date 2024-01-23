"آل هيازع": جامعة الفيصل تبدأ العام الجامعي المقبل منح درجة الدكتوراه

كشف رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة في العام الدراسي القادم ستكون من الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في السعودية.
جاء ذلك خلال افتتاحه يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة هذا العام 2024م، برعاية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر فعالياته حتى يوم 25 الجاري.
وأكد "آل هيازع" أن يوم المهنة يتيح للباحثين عن عمل فرصًا وظيفية من خلال التواصل المباشر مع شركات عالمية ومحلية تحت سقف واحد، وذلك بدعم من إدارة علاقات الخريجين والتوظيف.
وتعلن جامعة الفيصل يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024م بالتعاون مع نحو 50 شركة؛ لتوفير أكثر من 3700 وظيفة.
وأشار إلى المعرض المصاحب للمنتدى يتم توسعته سنويًّا لاستيعاب أكبر عدد من الشركات المتنوعة؛ إذ يشارك فيه مؤسسات وشركات محلية وعالمية، ويتم فيه عقد ورش عمل مهنية متخصصة. مبينًا أن يوم المهنة استقطب شركات كبيرة جديدة، إضافة لاستقطاب عدد كبير من طلاب وخريجي جامعات أخرى.
وأوضح "آل هيازع" أن الجامعة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف، وتطوير مهاراتهم؛ إذ تعد هذه الجهود جزءًا أساسيًّا من رؤية 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالسعودية.
وأشار "آل هيازع" إلى أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنوية، تترقبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافة إلى شريحة كبيرة من المجتمع؛ إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب في الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
يُشار إلى أن يوم المهنة يتيح للراغبين في إكمال الدراسات العليا الاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ8 مساء.