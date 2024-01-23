"آل هيازع": جامعة الفيصل تبدأ العام الجامعي المقبل منح درجة الدكتوراه

وأشار "آل هيازع" إلى أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنوية، تترقبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافة إلى شريحة كبيرة من المجتمع؛ إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب في الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.