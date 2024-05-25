الإنتربول السعودي يُسلِّم باكستان قاتلاً هاربًا من العدالة منذ 8 سنوات

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الإنتربول السعودي يُسلِّم باكستان قاتلاً هاربًا من العدالة منذ 8 سنوات
مدير شرطة إقليم البنجاب أعرب عن شكره وتقديره للسلطات الأمنية بالمملكة
سلَّمت السلطات الأمنية السعودية مطلوبًا أمنيًّا من الجنسية الباكستانية إلى إسلام أباد بعد فراره من العدالة لمدة ثماني سنوات.
ووفقًا للتفاصيل التي عرضتها قناة "ARY News" الباكستانية، يُتهم المشتبه به رفيق أحمد بقضايا أمنية عدة، أهمها جريمة قتل عمد عام 2016، ثم هروبه من مدينة كراتشي إلى وجهة غير معلومة.
وأصدرت الجهات الأمنية الباكستانية مؤخرًا مذكرة اعتقال حمراء عبر الإنتربول، وتمكنت الجهات الأمنية السعودية من تحديد هوية المطلوب ومكانه، والإطاحة به، وتسليمه إلى باكستان.
وعبَّر مدير شرطة إقليم البنجاب عن شكره وتقديره للسلطات الأمنية في السعودية على تعاونهم المستمر، ونجاحهم في القبض على المجرم المطلوب.