الإنتربول السعودي يُسلِّم باكستان قاتلاً هاربًا من العدالة منذ 8 سنوات

ووفقًا للتفاصيل التي عرضتها قناة "ARY News" الباكستانية، يُتهم المشتبه به رفيق أحمد بقضايا أمنية عدة، أهمها جريمة قتل عمد عام 2016، ثم هروبه من مدينة كراتشي إلى وجهة غير معلومة.