بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة.. انطلاق أولى ورش منتدى الحوار الاجتماعي الـ14

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري اليوم, أولى ورش منتدى الحوار الاجتماعي في دورته الرابعة عشرة، بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة, وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
وافتتحت أعمال الورشة بكلمة لوكيل الوزارة لسياسات سوق العمل مهند بن أحمد العيسى أكد فيها دعم قيادات الوزارة الكامل لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي وتمكين "أطراف الإنتاج الثلاثة" من التحاور والتفاوض للوصول إلى الفرص والمقترحات التي تسهم في تطوير سوق العمل ومعالجة أهم قضاياه.
واستعرض نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري, دور المركز الحيادي وخبراته المتراكمة في إدارة الحوارات والتواصل الحضاري.
وتُعد هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستُعقد خلال العام الجاري تمهيدًا لعقد منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر، الذي يُعد من أهم الفعاليات التي تُعنى بمناقشة قضايا سوق العمل السعودي وتطويره.
ويُعدّ منتدى الحوار الاجتماعي حدثاً هاماً يُسهم في تعزيز الحوار البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتطوير سوق العمل في المملكة.