بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة.. انطلاق أولى ورش منتدى الحوار الاجتماعي الـ14

وتُعد هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستُعقد خلال العام الجاري تمهيدًا لعقد منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر، الذي يُعد من أهم الفعاليات التي تُعنى بمناقشة قضايا سوق العمل السعودي وتطويره.