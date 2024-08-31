"تعليم الرياض" تقرر إلغاء إدارات التعليم في المحافظات خلال 60 يومًا

في استباق للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم، قررت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات التابعة لها، وتحويلها إلى مكاتب خلال 60 يومًا، تبدأ من يوم غد الأحد؛ مستفيدة من إتاحة الوزارة لإدارات التعليم العامة أحقية استباق المدة الزمنية للتحول والمحددة بنهاية عام 2025م.
وأصدرت إدارة تعليم الرياض ملف التحول والذي يتضمن آلية إلغاء إدارات التعليم في المحافظات وتحولها إلى مكاتب، محددة مدة التحول بـ60 يومًا تبدأ من يوم غد الأحد.
وحصلت "سبق" على الجدول الزمني لإلغاء إدارات التعليم في المحافظات وتحويلها لمكاتب؛ حيث بيّنت إدارة تعليم الرياض خطوات وتواريخ التحول، وأهم المخرجات.
وتضمن الجدول أولى خطوات التحول؛ حيث حدد إصدار قرار تشكيل لجنة تطبيق وثيقة التشكيلات الإشرافية في 28- 30/ 2/ 1446؛ بينما سيكون موعد تنفيذ ورش عمل للجنة وثيقة التشكيلات الإشرافية في 1- 2/ 3/ 1446.
أما تدقيق وفرز استمارات المفاضلة والشواهد المرفقة فسيكون في الفترة من 5- 16/ 3/ 1446؛ فيما سيكون تطبيق المعيارية العددية في التشكيلات الإشرافية في الفترة 21- 30/ 3/ 1446.
وحددت تطبيق النموذج الإشرافي الجديد في الفترة 3- 13/ 4/ 1446، أما موعد ترشيح 3 مشرفين لرئاسة قسم أداء التعليم، وترشيح 3 مشرفات لرئاسة قسم الطفولة المبكرة فسيكون في الفترة 17- 21/ 4/ 1446.
واختتمت الجدول الزمني للتحول بإجراءات تكليف رئيس قسم أداء التعليم ورئيسة قسم الطفولة المبكرة في الفترة 24- 28/ 4/ 1446، لتكون مدة التحول 60 يومًا.
وتَضَمن ملف التحول الذي أصدرته إدارة تعليم الرياض، الهيكل التنظيمي لمكاتب التعليم في المحافظات؛ إذ تَضَمن الهيكل: مدير مكتب التعليم، ويندرج تحته وحدة الخدمات الإدارية، وقسم أداء التعليم، وقسم الطفولة المبكرة فقط، مع ارتباط فني في دعم الخدمات المساندة بالمساعد للخدمات بالإدارة العامة.
وتَضمن النموذج الإشرافي الجديد: تمكين المدارس ذات الأداء التعليمي، ودعم ومساندة المدارس ذات الأداء التعليمي المنخفض، وتصنف المدارس على حسب الأداء العام ونواتج التعلم؛ على أن يكون تصنيف المدرسة في ضوء آخر تقرير صدر، سواء أكان تقويمًا خارجيًّا أو ذاتيًّا.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت الجدول الزمني لحوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وحدد الجدول مراحل للتحول، وأكد أن المرحلة الأولى ستنفذ بنهاية عام 2025، وتتضمن إلغاء مكاتب التعليم البالغ عددها حاليًا 138 مكتبًا، بما يتفق مع خطط التحول لإدارات التعليم، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة بمناطق السعودية بدون إدارات التعليم بالمحافظات.
وبيّن الجدول الزمني أن المرحلة الثانية ستكون بنهاية عام 2027، وسيتم فيها تقليص عدد إدارات التعليم إلى 16 إدارة تعليم بدون إدارات التعليم في المحافظات، وبدون مكاتب تعليم.
وتستهدف كذلك وجود فِرَق دعم تربوية (من 300 إلى 330) فريق دعم تربوي بمتوسط (30 مشرفًا لكل فريق)، وتسكن الفِرَق في وحدات دعم تربوي بواقع (10 فِرَق لكل وحدة)؛ لتكون مباشرة العمليات الإشرافية من داخل المدرسة وخارجها.
وأكدت الوزارة -حينها- أنه يجب أن يتم إجراء تحليل تصاعدي تفصيلي بما يتناسب مع المعيارية العددية للتشكيلات الإشرافية؛ مشيرة إلى أن هذه الشريحة استرشادية في الأعداد، وملزمة بالإطار الزمني والتواريخ كحد أقصى في التحول لجميع إدارات التعليم العامة؛ إذ تتولى كلُّ إدارةِ تعليم بناءَ خطة تنفيذ للتحول، تتناسب مع وضعها التنظيمي وعدد المستويات التنظيمية التابعة لها (إدارات تعليم بالمحافظات ومكاتب تعليم)، ومتطلباتها المرحلية فيها، مع تعريف كامل وواضح لدور أصحاب العلاقة فيها.
وأتاح الجدول الزمني أن تسبق بعض إدارات التعليم العامة في تنفيذ التواريخ المحددة في تحول إدارات التعليم بالمحافظات إلى مكاتب، أو تحول المكاتب إلى فِرَق عمل.