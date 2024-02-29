مشروع بحثي سعودي لتدوير النفايات الزراعية إلى مواد هندسية ذات قيمة

وتأتي أهمية المشروع من تزايد عدد الأشجار في الرياض؛ لتعزيز نشاط الأكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، حيث يُطلَق مشروع الزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة، مما يتطلب تقليمها بانتظام، ومن هنا، يأتي دور المشروع البحثي في تحويل تلك النفايات الزراعية إلى موارد قيمة، ما يُسهم في تحقيق هدف الاستدامة والحفاظ على البيئة.