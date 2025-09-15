معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. برامج متجددة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية

وتظهر بيانات نادي الصقور السعودي أن المعرض يسعى خلال عام 2025 إلى تلبية الإقبال المتزايد من الزوار والعارضين من داخل المملكة وخارجها، محافظًا على مكانته بوصفه أكبر معرض من نوعه في العالم، مع توسع ملموس في المساحة والقطاعات المتخصصة والبرامج المصاحبة، ففي عام 2024، استقبل المعرض أكثر من (649) ألف زائر، بمشاركة (1,210) عارضين وعلامات تجارية، وعلى مساحة بلغت (160) ألف متر مربع، تتوزع على (26) قطاعًا متخصصًا، و(21) ورشة عمل، و(16) فعالية مصاحبة.