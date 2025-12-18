المملكة تتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي عبر "مركز الملك سلمان"

وفي مجال الأمن الغذائي، نفّذ المركز في الأردن مشروع توزيع قسائم غذائية للعائلات المهاجرة التي تضم خمسة أفراد فأكثر، لضمان حصولهم على الدعم الغذائي الأساسي، ووزّع أيضًا سلالًا غذائية للأسر السورية اللاجئة في لبنان ليستفيد منها نحو (73.990) فردًا؛ مما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي لهذه الأسر. كما وزّع المركز مساعدات غذائية على (12.700) أسرة من اللاجئين الكونغوليين في جمهورية أوغندا، دعمًا للأمن الغذائي وتحسينًا لظروفهم المعيشية.