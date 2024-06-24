"الصندوق العقاري": إيداع 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يونيو

يُذكر أن "صندوق التنمية العقارية، يقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية؛ فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.